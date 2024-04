Moederbedrijf Facebook verwacht meer kosten te maken in AI-race

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, verwacht dit jaar meer kosten te maken dan eerder voorzien. Ook is het socialemediabedrijf met een nieuwe omzetverwachting gekomen die volgens kenners flink tegenvalt. Het kwartaalbericht van Meta roept daarmee de vraag op of de vele investeringen die de onderneming doet in bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI) wel voldoende geld zullen opleveren.

In de eerste drie maanden van het jaar ging wel ruim een kwart meer omzet in de boeken. De opbrengsten telden op tot 36,5 miljard dollar. Onder de streep bleef 12,4 miljard dollar winst over, meer dan het dubbele van een jaar terug. Maar het in Menlo Park gevestigde bedrijf voorspelde ook dat de omzet in het tweede kwartaal mogelijk maar 36,5 miljard bedraagt. Analisten gingen in doorsnee uit van een beduidend sterkere prognose.

Tegelijkertijd gaat Meta er nu van uit dit jaar zo’n 35 miljard tot 40 miljard dollar aan uitgaven te doen. Meta geeft de laatste tijd heel veel geld uit om op het gebied van AI te kunnen concurreren met andere technologiebedrijven zoals Microsoft en Google. Eerder dit jaar schatte het concern de uitgaven voor zaken als servers, AI-hardware en datacenters nog op 30 miljard tot 37 miljard dollar.

Beleggers lijken geschrokken van het kwartaalbericht. In de zogeheten nabeurshandel op Wall Street ging het aandeel Meta hard onderuit. Dat betekent dat als de beurshandel in New York donderdag weer wordt hervat er bij Meta mogelijk tientallen miljarden aan beurswaarde in rook op zullen gaan.

In februari kondigde topman Mark Zuckerberg nog een aandeleninkoop van 50 miljard dollar aan, naast het allereerste kwartaaldividend van het bedrijf. Dat was een poging om beleggers te kalmeren die gefrustreerd waren door de forse uitgaven van het bedrijf aan technologie├źn die nog geen vruchten afwerpen. Zuckerberg heeft met Meta jarenlang veel geld gestoken in pogingen om de zogenaamde Metaverse te bouwen, een virtuele wereld waarin hij hoopt dat mensen ooit zullen spelen en werken.