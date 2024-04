Boeing na slecht nieuws opnieuw bij verliezers op Wall Street

Boeing hoorde woensdag opnieuw bij de verliezers op Wall Street na meerdere voor de vliegtuigbouwer vervelende nieuwsberichten. Zo ging een kwartaalverlies van honderden miljoenen dollars in de boeken. Ook werd benadrukt dat Boeing voorlopig de productie van zijn 737 MAX-vliegtuigen nog niet mag opvoeren. Daarnaast heeft kredietbeoordelaar Moody’s zijn rating voor schuldpapier van Boeing verlaagd tot bijna een zogeheten junk-, oftewel rommel-, status.

Boeing ligt sinds januari onder vuur nadat een deurpaneel van een Boeing 737 MAX 9 tijdens een vlucht was losgekomen. De beurskoers kreeg eerder dit jaar daarom al een knauw. Aanvankelijk ging het aandeel woensdag juist wat omhoog. De vliegtuigfabrikant leed afgelopen kwartaal minder verlies dan gevreesd, zo werd bekend. Ook de behaalde omzet viel kenners mee.

Maar later op de dag zei de Amerikaanse transportminister Pete Buttigieg dat Boeing voorlopig de productie van zijn 737 MAX-vliegtuigen nog niet mag opvoeren. Volgens de bewindsman moet het concern eerst laten zien dat het de kwaliteitscontrole heeft verbeterd. Daarvoor heeft Boeing in januari negentig dagen de tijd gekregen van luchtvaartautoriteit FAA, onderstreepte Buttigieg. Na zijn opmerkingen zakte de koers van Boeing in.

Vervolgens kwam Moody’s met de kredietverlaging. Deskundigen van de firma verwachten dat Boeing nog tot en met 2026 te maken zal hebben met financiële tegenwind als gevolg van de slechte prestaties bij de tak voor commerciële vliegtuigen. De lagere rating bij Moody’s kan leiden tot hogere rentes voor Boeing als het bedrijf leningen wil afsluiten. Uiteindelijk leverde het aandeel Boeing bijna 3 procent in.

De algehele stemming op de beurzen in New York was voorzichtig, na het koersherstel in de voorgaande twee dagen. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 38.460,92 punten. De brede S&P 500-index won een fractie tot 5071,63 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent tot 15.712,75 punten.

Tesla was wel een grote winnaar, ondanks zwakke cijfers. De fabrikant van elektrische auto’s heeft het slechtste kwartaal in jaren achter de rug, waarin de omzet daalde en de nettowinst ruimschoots halveerde. Beleggers reageerden echter enthousiast op de aankondiging van Tesla om sneller goedkopere elektrische auto’s op de markt te brengen. Het aandeel werd daarop ruim 12 procent hoger gezet en maakte daarmee een groot deel van het koersverlies van vorige week goed.