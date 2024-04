Rookworstmakers zoeken alternatieven bij verbod op rookaroma’s

Producenten van rookworsten en andere etenswaren moeten mogelijk op zoek naar andere manieren van produceren om de rooksmaak te houden. Lidstaten van de Europese Unie stemmen woensdag namelijk over een verbod op rookaroma’s om gezondheidsrisico’s die de aroma’s zouden veroorzaken.

Onder meer de rookworsten van Unox bevatten rookaroma’s. De smaakstoffen zitten ook in soepen waar vlees in zit of die naar vlees smaken, meldt een woordvoerder van Unilever, het bedrijf achter Unox. Worst- en hammenmaker Zwanenberg Food Group, met merken als Kips, Zwan en Lupack, gebruikt naar eigen zeggen ook rookaroma’s. Die zitten in rook- en knakworsten.

Als het verbod op rookaroma’s er komt, willen Unilever en Zwanenberg alternatieven ontwikkelen voor de rookaroma’s, zeggen de woordvoerders. Wat die alternatieven zijn, weten beide producenten volgens hun woordvoerders nog niet. De zegsman van Zwanenberg geeft daarbij aan de uitslag van de stemming af te wachten.

In de rookworsten van HEMA zitten geen aroma’s, meldt de winkelketen. De worsten worden volgens HEMA indirect gerookt met houtrook.