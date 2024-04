Tesla grote winnaar op Wall Street ondanks zwakke cijfers

Tesla was woensdag de grote winnaar op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van elektrische auto’s heeft het slechtste kwartaal in jaren achter de rug, waarin de omzet daalde en de nettowinst ruimschoots halveerde. Tesla kampt met een felle concurrentie in China. Ook staat de vraag naar elektrische auto’s wereldwijd onder druk omdat veel overheden hun subsidieregelingen voor deze wagens afbouwen.

Beleggers reageerden echter enthousiast op de aankondiging van Tesla om sneller goedkopere elektrische auto’s op de markt te brengen. Met die modellen hoopt topman Elon Musk de verkopen weer aan te jagen. Het aandeel werd daarop zo’n 12 procent hoger gezet en maakte daarmee een groot deel van het koersverlies van vorige week weer goed. Tesla zakte vorige week nog bijna 14 procent, nadat het bedrijf zijn grootste ontslagronde ooit had aangekondigd om kosten te besparen.