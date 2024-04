A-merken Nestlé blijven last houden van zuinige consument

Nestlé, het bedrijf achter A-merken als KitKat, Maggi en Nespresso, blijft last houden van concurrentie van goedkopere merken na stevige prijsstijgingen in de afgelopen jaren. Het bedrijf wist de omzet in het eerste kwartaal weliswaar op te voeren dankzij hogere prijzen, maar de hoeveelheid verkochte producten bleef dalen.

De omzet in de eerste drie maanden van 2024 bedroeg 22 miljard Zwitserse frank (22,5 miljard euro). Gecorrigeerd voor ongunstige wisselkoersen en de verkoop van bedrijfsonderdelen vorig jaar, groeide de omzet 1,4 procent. Maar het volume aan verkochte snacks, flessen mineraalwater, bouillonblokjes en koffie daalde met 2 procent.

Vooral in Noord-Amerika had Nestlé het lastig. Consumenten bleven hier voorzichtig met hun uitgaven in de supermarkt, wat vooral de verkoop van ingevroren producten raakte. Daarnaast had de divisie voor gezondheidsproducten last van problemen met de toelevering van vitaminen, mineralen en supplementen.