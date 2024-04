Omzet Fugro stijgt door bouw van nieuwe windparken op zee

Fugro blijft goede zaken doen met bodemonderzoek voor nieuwe windparken op zee. De inkomsten van het bedrijf namen daardoor in het eerste kwartaal van dit jaar fors toe.

De omzet van Fugro steeg met 9 procent vergeleken met het eerste kwartaal vorig jaar. Fugro-topman Mark Heine is tevreden met het resultaat. Fugro verovert volgens hem een “aanzienlijk deel” van de markt voor onderzoek voor nieuwe locaties voor windparken op zee, die sterk blijft groeien als gevolg van de energietransitie in veel landen. Heine is optimistisch over de rest van het jaar. “Terwijl we voorzichtig navigeren door macro-economische en geopolitieke onzekerheden, zijn we goed gepositioneerd om te profiteren van de energietransitie, massale investeringen in infrastructuur en de dringend noodzakelijke aanpassing aan de klimaatverandering.”

De aangepaste winst voor rentebetalingen, belastingen en afschrijvingen steeg met 16,5 procent ten opzichte van vorig jaar. De orderportefeuille groeide in vergelijking met de eerste twaalf maanden van vorig jaar met bijna 10 procent.

Het bedrijf uit Leidschendam wist ondanks de krapte op de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van dit jaar vijfhonderd nieuwe werknemers aan te trekken. Het personeelsverloop bleef beperkt tot 8 procent.