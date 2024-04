Aandeelhouders OCI stemmen voor omstreden belastingconstructie

Aandeelhouders van OCI hebben voor twee wijzigingen van de statuten gestemd, waarmee het chemieconcern geen dividendbelasting hoeft te betalen. De aandeelhouders steunden deze omstreden constructie donderdag tijdens de aandeelhoudersvergadering van OCI, meldt het concern.

De manier waarop OCI dividendbelasting ontwijkt, kwam deze week naar buiten door een artikel van NRC. Volgens de krant worden de reserves van het bedrijf, dat een beursnotering heeft in Amsterdam, omgezet in aandelenkapitaal. Dat geld wordt daarna belastingvrij uitbetaald aan aandeelhouders. Op deze manier gebruikt OCI een maas in de wet. Het zou voor dit jaar gaan om 2,7 miljard euro.

Met de goedkeuring krijgen aandeelhouders de uitbetaling over 2022 en 2023 ook zonder belasting. Over de afgelopen twee jaar en dit jaar gaat het in totaal om 5 miljard euro. Nederland loopt door deze constructie 750 miljoen euro dividendbelasting mis, schreef NRC dinsdag.

OCI stelt dat de omstreden constructie is toegestaan volgens de Nederlandse wet. Met de wijzigingen kunnen aandeelhouders “hun eigen manier van terugbetaling van kapitaal kiezen”, zegt een woordvoerster. Het concern laat weten geen beslissingen te nemen voor aandeelhouders en vindt dat aandeelhouders “het recht moeten hebben om te kiezen tussen het terugbetalen van kapitaal of een normaal dividend”.

De Tweede Kamer vroeg het demissionaire kabinet woensdag om opheldering over deze constructie. Partijen willen onder meer weten wat de naar buiten gekomen belastingomzeiling betekent voor de maatwerkafspraken met het chemieconcern. OCI komt mogelijk in aanmerking voor gerichte subsidie om mee te verduurzamen. Het concern is wereldwijd een van de marktleiders in kunstmest en de grootste producent van de kunststof melamine.