Adyen en Besi onderuit op Damrak, Unilever stijgt na cijfers

Betaalbedrijf Adyen en chiptoeleverancier Besi gingen donderdag onderuit op de Amsterdamse beurs. Adyen, dat de betaaltransacties afhandelt voor bedrijven als McDonald’s en Hennes & Mauritz (H&M), zag het aantal transacties afgelopen kwartaal stijgen. Volgens analisten van investeringsbank Jefferies viel de omzet van het bedrijf echter tegen. Het aandeel werd daarop ruim 14 procent lager gezet en was daarmee de grootste daler in de AEX.

Besi volgde met een min van dik 3 procent. Het bedrijf, dat technologie levert voor het plaatsen van chips op printplaten en verpakkingen voor de zeer kwetsbare chips, zag de omzet en winst dalen in het afgelopen kwartaal. Ook de nieuwe bestellingen liepen flink terug. Topman Richard Blickman sprak desondanks van solide resultaten in een markt, die volgens hem in een neergang zit.

Unilever was koploper met een plus van ruim 4 procent, dankzij een sterker dan verwachte omzetgroei in het afgelopen kwartaal. Ook bevestigde het levensmiddelenconcern, bekend van merken als Axe, Dove en Calvé, de groeiverwachting voor dit jaar.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 871,88 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 918,46 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,5 procent. Londen won 0,5 procent, dankzij een sterke koerswinst van Anglo American. De mijnbouwer werd 13 procent meer waard na een overnamebod van ruim 36 miljard euro door concurrent BHP (min 3 procent).

RELX verloor 0,9 procent in de AEX. De dataleverancier handhaafde in een handelsupdate de verwachtingen voor dit jaar.

In de MidKap stegen flitshandelaar Flow Traders en bodemonderzoeker Fugro ruim 2 procent. Flow Traders zag de handelsinkomsten en de winst flink toenemen. Topman Mike Kuehnel sprak van sterk resultaat in het eerste kwartaal dankzij de toegenomen handelsactiviteit op het gebied van cryptomunten. Ook Fugro sprak van een sterke start van het jaar met een hogere omzet en resultaat in het eerste kwartaal. Het bedrijf doet vooral goede zaken met bodemonderzoek voor nieuwe windparken op zee.

De euro was 1,0717 dollar waard, tegen 1,0686 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 82,98 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent duurder, op 88,20 dollar per vat.