Supermarkt Dirk gaat personeel voorzien van bodycams

Supermarkt Dirk van den Broek gaat personeelsleden uitrusten met bodycams. De kleine draagbare camera’s kunnen worden ingezet bij gespannen of dreigende situaties en moeten onveilige incidenten in de winkels tegengaan.

De bodycam op de winkelvloer is anders dan de standaard bodycam van de politie en de NS, stelt de supermarkt. Daar registreert de camera beelden die later in de rechtszaal als bewijsmateriaal gebruikt kunnen worden. De bodycam zoals Dirk van den Broek die introduceert, is een kleine camera mét een scherm, waarop iemand die zich misdraagt, zichzelf direct terug kan zien.

Wanneer door een lastige klant een onveilige situatie dreigt te ontstaan, kan een medewerker de bodycam aanzetten. De medewerker kan vervolgens de lastige klant met de beelden confronteren. Uit ervaringen in de branche blijkt volgens Dirk dat dit de-escalerend kan werken. Net als bij andere camera’s in de winkel, worden beelden en geluid alleen opgeslagen en gebruikt als dat nodig is, aldus de supermarkt.

Dirk heeft vorig jaar al proefgedraaid met de bodycams. Het bedrijf begint in veertig winkels met het gebruik van de camera’s. “Voor preventie hebben we altijd gebruikgemaakt van cameratoezicht in de winkels”, zegt directeur Dirk van den Broek. “De bodycams zijn voor ons een aanvulling op de werkvloer om dreigende situaties snel te de-escaleren, want elk incident is er een te veel voor onze collega’s en klanten.”