Daling bij nieuwe orders voor chiptoeleverancier Besi

Besi heeft in het eerste kwartaal de instroom van orders zien dalen. Het bedrijf uit Duiven levert bijvoorbeeld technologie voor het plaatsen van chips op printplaten en verpakkingen voor de zeer kwetsbare chips. In verschillende eindmarkten voor halfgeleiders zoals smartphones en de autosector is er zwakte, nu de investeringshausse in de chipindustrie van eerdere jaren minder is geworden.

De orders gingen op kwartaalbasis met ruim 23 procent omlaag tot 127,7 miljoen euro. Het bedrijf wijst daarbij onder meer op aanhoudende zwakte in de algemene assemblagemarkt voor chips. Ook in vergelijking met een jaar eerder was sprake van een orderkrimp, met ruim 10 procent.

De omzet zakte met meer dan 8 procent tot 146,3 miljoen euro ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. Dat kwam mede door minder leveringen van halfgeleiders voor zeer krachtige computers en voor de auto-industrie.