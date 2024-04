Duits consumentenvertrouwen op hoogste niveau in twee jaar

Het vertrouwen van Duitse consumenten is verder toegenomen tot het hoogste niveau in twee jaar, meldt marktonderzoeksbureau GfK. Hoewel het consumentenvertrouwen over het geheel genomen nog altijd op een laag niveau ligt, zijn consumenten de laatste tijd positiever geworden over hun inkomen, na een reeks van overeenkomsten over loonsverhogingen die onlangs door de vakbonden in heel Duitsland zijn gesloten.

De hogere lonen zullen naar verwachting de koopkracht van de Duitsers de komende maanden verbeteren. Consumenten zijn dan ook iets optimistischer over het doen van grote aankopen en over de economie als geheel. Naast de loonstijgingen zorgt ook de recente daling van de inflatie voor een grotere koopkracht onder particuliere huishoudens.

De index van GfK, die vooruitkijkt en het vertrouwen voor de maand mei meet, verbeterde tot min 24,2, van min 27,3 in april. Het toenemende vertrouwen vormt een nieuw bewijs dat de grootste economie van de eurozone en de belangrijkste handelspartner van Nederland uit het economische dal klimt. Eerder deze week bleek al dat het Duitse ondernemersvertrouwen is gestegen tot het hoogste niveau in een jaar.

Woensdag verhoogde de Duitse regering de groeiverwachting voor de economie voor dit jaar naar 0,3 procent. In 2023 kromp de Duitse economie met 0,3 procent. Ook werd de inflatieverwachting voor dit jaar verlaagd naar 2,4 procent. “De daling van de inflatie zal leiden tot een grotere vraag van consumenten. Mensen hebben weer meer geld in hun portemonnee en zullen dit geld uitgeven”, zei de Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck.