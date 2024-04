Blokker werkt aan laatste details herfinanciering, zegt topman

De herfinanciering van Blokker is nog steeds niet rond, meldt topman Ynse Stapert van moederbedrijf Mirage Retail Group. Stapert zei twee weken geleden al dat de herfinanciering bijna rond was en dat hij naar verwachting deze week meer kan vertellen over de toekomst van de winkelketen. “We zijn er nog steeds heel druk mee bezig en zetten nu de laatste puntjes”, zegt hij donderdag.

Wanneer de herfinanciering rond is, weet hij niet precies. Mogelijk wordt hierover later deze week meer duidelijk. Mirage wilde eerder Blokker verkopen, maar zag af van een verkoop en besloot in plaats daarvan de winkelketen te herfinancieren.