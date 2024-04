FT: VS willen dat bondgenoten Chinese chip-export verder inperken

De Verenigde Staten willen dat bondgenoten de export van chips en daaraan gerelateerde goederen en technologie naar China verder inperken. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Volgens hen hebben de VS aangedrongen bij Nederland, Japan en Zuid-Korea om de huidige exportcontroles daarom agressiever uit te voeren, schrijft FT.

Volgens de krant heeft Washington de druk opgevoerd om zorgen over de ontwikkeling van geavanceerde chips door het Chinese techconcern Huawei. Een van deze chips was ingebouwd in een smartphone die vorig jaar verscheen, de Mate 60 Pro.

Onder druk van de Amerikaanse regering hebben de landen de export van chipgerelateerde producten naar China al ingeperkt.

Vorig jaar kondigde het kabinet aan de export van chipmachines van ASML naar China verder te beperken, na druk van de Amerikaanse regering. De meest geavanceerde apparatuur van het Veldhovense bedrijf mocht al niet naar het Aziatische land. Daar kwamen extra beperkingen bij voor de verkoop van bepaalde types van de op een na nieuwste generatie chipmachines.