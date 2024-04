Wijnconsumptie op laagste niveau sinds 1996, ziet wijnorganisatie

De hoeveelheid wijn die wereldwijd werd gedronken, bereikte vorig jaar het laagste niveau in 27 jaar, meldt de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV). De organisatie wijt dit aan de gestegen wijnprijs, die mensen ontmoedigt om zo nu en dan een flesje te kopen.

De in Parijs gevestigde OIV schat dat de wijnconsumptie vorig jaar 221 miljoen hectoliter bedroeg, een daling van 2,6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Een hectoliter is gelijk aan 133 standaard wijnflessen.

Volgens de OIV heeft de prijsstijging van wijn meerdere oorzaken. Deze houden onder meer verband met verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketens en hogere productie- en distributiekosten.

De OIV verwacht bovendien dat de productie in 2023 lager uitvalt dan eerder geschat. De organisatie gaat nu uit van 237 miljoen hectoliter wijn, terwijl in november nog een schatting van 244 miljoen hectoliter werd gemaakt. Daarmee ligt de wijnproductie een tiende lager dan in 2022. De lagere inschatting is onder andere het gevolg van slecht weer vorig jaar, waaronder vroege vorst, hevige regenval en droogte. Ook wereldwijde schimmelziekten hadden invloed.

Italië produceerde vorig jaar maar liefst 23 procent minder wijn dan in 2022, waardoor het wijnland zijn slechtste jaar doormaakte sinds 1950.