Aandacht voor beursgang moederbedrijf Douglas op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar de beursgang van investeringsmaatschappij CVC Capital Partners. De in Luxemburg gevestigde eigenaar van cosmetica- en parfumerieketen Douglas en het bekende Zwitserse horlogemerk Breitling, verwacht in totaal 2,3 miljard euro op te halen. De introductieprijs bedraagt 14 euro per aandeel. Het gaat om een van de grootste beursgangen in tijden op Beursplein 5.

Beleggers verwerken daarnaast de beter dan verwachte resultaten van de Amerikaanse techbedrijven Microsoft en Google-moederbedrijf Alphabet. Beide bedrijven gingen in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street flink omhoog. Ook Snap, het moederbedrijf van de populaire video- en fotoapp Snapchat, lijkt vrijdag fors hoger te gaan openen dankzij sterke cijfers. De chipbedrijven zullen echter mogelijk tegenwind ondervinden van de teleurstellende vooruitzichten van de grote chipproducent Intel.

De AEX-index op het Damrak lijkt hoger te gaan openen. Ook de Aziatische beurzen lieten vrijdag overwegend winsten zien. De Nikkei in Tokio klom 0,8 procent, na het besluit van de Bank of Japan om de rente onveranderd te laten. De Hang Seng-index in Hongkong steeg 2,5 procent.

IMCD opende de boeken. Volgens topvrouw Valerie Diele-Braun kampte de chemicaliëndistributeur afgelopen kwartaal met lastige marktomstandigheden waardoor het bedrijfsresultaat lager uitviel dan een jaar geleden. De omzet bleef vrijwel onveranderd. Door de onzekerheid over de vraag van klanten geeft IMCD geen verwachtingen af voor de rest van het jaar.

Ook speciaalchemiebedrijf Corbion, fitnessketen Basic-Fit en verlichtingsbedrijf Signify kwamen met cijfers. Corbion zag de omzet dalen. Volgens topman Olivier Rigaud heeft Corbion wel goede vooruitgang geboekt met de uitvoering van het herstructureringsprogramma en ligt het bedrijf op koers om de verwachtingen waar te maken. Ook gaat het bedrijf voor 20 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen en een speciaaldividend uitkeren van 0,10 euro per aandeel.

Basic-Fit zag het aantal leden en de omzet afgelopen kwartaal toenemen. Topman René Moos sprak van een “goede start van het jaar”. Signify had last van het Europese verbod op tl-buizen en vergelijkbare lampen en zag de omzet dalen. De nettowinst steeg wel.

De euro was 1,0726 dollar waard, tegen 1,0717 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent in prijs tot 84,01 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder, op 89,51 dollar per vat.