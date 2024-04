Basic-Fit ziet aantal sportschoolgangers toenemen

Basic-Fit heeft er in de eerste maanden van het jaar meer sportschoolgangers bijgekregen. De beursgenoteerde fitnessketen profiteerde onder meer van een verdere uitbreiding van het aantal vestingen. Topman René Moos spreekt van een “goede start van het jaar”, want ook de omzet liep duidelijk op.

Basic-Fit zag het aantal sportabonnementen toenemen met 251.000 tot bijna 4,1 miljoen. Het bedrijf opende meer dan honderd nieuwe vestigingen. Inmiddels telt de onderneming ruim 1500 vestigingen in zes verschillende landen.

Vooral buiten Nederland groeit Basic-Fit de laatste tijd hard. Zo liep het aantal clubs in Frankrijk op van 781 eind vorig jaar tot 814 eind maart. En in Spanje steeg het aantal locaties in het eerste kwartaal met 60 tot 199. In Nederland stond de teller eind maart op 240 vestigingen. Dat waren er slechts drie meer dan drie maanden daarvoor.