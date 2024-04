Digitaal betalen tijdens Koningsdag steeds populairder

Digitaal betalen wordt steeds populairder op Koningsdag. Vorig jaar werden op deze dag 30 procent meer Tikkie-transacties verricht dan in 2022. ABN AMRO zag vorig jaar onder meer veel particulieren die zich via Tikkie lieten betalen voor het gebruik van hun toilet. Ook bij de Rabobank worden meer betaalverzoeken verstuurd tijdens Koningsdag.

Het aantal Tikkie-betalingen was vorig jaar op Koningsdag zes keer hoger dan op een normale dag. Gemiddeld betaalden Nederlanders voor hun koningsdagaankopen circa 13 euro via Tikkie. Zo’n 13 procent van de bedragen is boven de 25 euro.

Aan de hand van de omschrijvingen is af te lezen voor welke aankopen met Tikkie werd betaald. Bier staat bovenaan, gevolgd door kleding en eten. Op een verrassende vierde plaats staat het bezoek aan de wc. “Hoge nood kan leiden tot een goede cashflow”, aldus ABN AMRO. Op de vijfde plaats staan spullen die verkocht worden op de vrijmarkt.

Een woordvoerder van Rabobank zegt dat die bank een soortgelijke trend ziet. “Het aantal betaalverzoeken gaat heel hard omhoog met Koningsdag”, licht hij toe. “Mensen zijn veel op pad met hun vrienden en op de vrijmarkt wordt veel gebruikgemaakt van betaalverzoeken via een QR-code.”

Bij ING worden vooral de dag voor Koningsdag en de dag erna meer betaalverzoeken verstuurd, laat een woordvoerster weten. Vergeleken met een normale dag ging het op die dagen vorig jaar om een stijging van 30 procent. “We gaan ervan uit dat dit komt, doordat mensen op Koningsdag zelf geld uitgeven aan vrienden en familie om het te vieren en het geld de volgende dag terugkrijgen of terugbetalen”, licht ze toe.