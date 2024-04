Vergelijkingssite: zonnepanelen pas na tien jaar terugverdiend

De terugverdientijd van zonnepanelen is voor een gemiddeld huishouden opgelopen naar meer dan tien jaar. Dat zegt energievergelijker Keuze.nl op basis van eigen onderzoek. Dat zou flink langer zijn dan wat installateurs klanten doen geloven.

Een huishouden met drie personen en een gemiddeld stroomverbruik krijgt volgens de site van een installateur geadviseerd om twaalf zonnepanelen te installeren, goed voor bijna 4200 kilowattuur zonnestroom per jaar. Die rekent daar 5750 euro voor en dat zou binnen 3 jaar en 11 maanden zijn terugverdiend.

Volgens de onafhankelijke vergelijker is de terugverdientijd veel langer, door de extra kosten voor zonnepanelen die energieleveranciers sinds afgelopen zomer rekenen. Kosten zoals terugleverkosten, hogere tarieven en andere prijsverschillen zorgen ervoor dat de terugverdientijd daarom ruim 6,5 jaar langer is. Een extra factor is dat stroom voordeliger is geworden ten opzichte van vorig jaar, waardoor de jaarlijkse besparing kleiner is.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) krijgt niet veel klachten binnen over bedrijven die onrealistische terugverdientijden zouden schetsen aan klanten. Bedrijven moeten bij een claim die ze doen wel kloppende informatie geven, benadrukt een woordvoerder.

De berekening van de terugverdientijd is namelijk gebaseerd op allerlei onzekere factoren, zoals de ligging en opbrengst van de zonnepanelen, het contract dat iemand heeft en het energieverbruik. Bedrijven moeten naar de klant toe duidelijk maken hoe ze dat berekend hebben en met welke aannames. “Daar moeten bedrijven eerlijk over zijn”, besluit hij.