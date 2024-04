Google-eigenaar Alphabet fors hoger op Wall Street na cijfers

Alphabet werd vrijdag 11 procent meer waard op de aandelenbeurzen in New York. Het moederbedrijf van Google werd daarmee ruim 200 miljard dollar meer waard en steeg de beurswaarde naar meer dan 2 biljoen dollar. Beleggers waren zeer te spreken over het kwartaalbericht van het techconcern. Alphabet profiteerde flink van clouddiensten en AI-toepassingen en zag de winst stevig groeien. Het bedrijf kondigde daarnaast aan voor het eerst dividend uit te keren aan zijn aandeelhouders. Ook gaat het bedrijf voor 70 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

Microsoft deed afgelopen kwartaal eveneens goede zaken met zijn clouddiensten en AI-toepassingen. Het tech- en softwareconcern investeert al jaren flink in OpenAI, het bedrijf achter de populaire chatbot ChatGPT. Microsoft zag de kwartaalomzet stijgen tot bijna 62 miljard dollar. De winst dikte met 20 procent aan tot bijna 22 miljard dollar. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van 2,5 procent.

De algehele stemming op Wall Street was redelijk positief, mede door de sterke resultaten van Alphabet en Microsoft. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel iets hoger op 38.111 punten en de brede S&P 500-index won 0,5 procent tot 5075 punten. Techbeurs Nasdaq klom 1,2 procent tot 15.800 punten. Donderdag sloten de graadmeters nog lager, na een tegenvallende groei van de Amerikaanse economie en een teleurstellend kwartaalbericht van Facebook-eigenaar Meta Platforms.

Meta won 0,6 procent, na de koersval van bijna 11 procent een dag eerder. Branchegenoot Snap werd een kwart meer waard. Het moederbedrijf van de populaire video- en fotoapp Snapchat boekte afgelopen kwartaal een verrassende winst en zag de omzet flink stijgen dankzij aantrekkende advertentie-inkomsten.

Intel kelderde 11 procent. De chipproducent boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan verwacht. Ook de voorspellingen voor het huidige kwartaal vielen tegen.

ExxonMobil daalde 3,4 procent. Het grote olie- en gasconcern behaalde in het eerste kwartaal minder winst dan verwacht. Het bedrijf kampte met de fors lagere gasprijzen en lagere marges bij zijn raffinaderijen, waar benzine, diesel en kerosine wordt gemaakt uit ruwe olie. Ook concurrent Chevron (min 0,9 procent) kampte met dezelfde problemen, maar wist desondanks meer winst te boeken dan verwacht. De omzet viel wel tegen.