Bedrijfsleven snapt afsluiten brug A7 wel: veiligheid staat voorop

Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ondernemersorganisatie VNO-NCW snappen de beslissing om de snelweg A7 bij Purmerend tijdelijk volledig te sluiten voor vrachtwagens en bussen. “De verkeersveiligheid en de veiligheid van de wegwerkers staan voorop”, stelt bestuursvoorzitter Elisabeth Post van TLN. “Wij hopen dat de werkzaamheden zo snel mogelijk kunnen worden afgerond en er weer vrachtverkeer overheen kan rijden.”

De snelweg gaat vanaf maandag dicht voor vrachtverkeer, meldde demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) eerder op vrijdag. De sluiting is nodig om de werkzaamheden die daar momenteel plaatsvinden aan een brug over het Noordhollandsch Kanaal goed te kunnen uitvoeren. De gewichtsbeperking van 25 ton die gold op deze plek werd in de eerste weken van de werkzaamheden “honderden keren per dag overschreden”, aldus Harbers. Soms met uitschieters tot boven de 40 ton.

Ook voorzitter Hans Huibers van VNO-NCW Noordwest-Holland begrijpt dat Rijkswaterstaat grijpt naar dit “paardenmiddel”, al vindt hij het ook “ongelofelijk zuur” dat de maatregel nodig is. “Het bedrijfsleven heeft er alles aan gedaan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Dan zie je dat 90 procent zich aan de regels houdt, maar word je in de rug aangevallen door diegenen die alle afspraken aan hun laars lappen.”

Huibers hoopt wel dat er op korte termijn een gesprek mogelijk is. Al is het maar voor de busbedrijven die schoolkinderen vervoeren. “We moeten maatwerk leveren en kijken naar verstandige oplossingen. Nu lijden de goeden onder de kwaden”, meent de voorzitter. Volgende week is het meivakantie, dus dat zou volgens hem een goed moment zijn “om het gesprek met elkaar aan te gaan”.