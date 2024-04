Google-moeder Alphabet flink omhoog op Wall Street na cijfers

Google-moederbedrijf Alphabet was vrijdag een uitblinker op de aandelenbeurzen in New York dankzij sterke kwartaalresultaten. Alphabet ging meer dan 10 procent omhoog en werd daarmee ongeveer 200 miljard dollar meer waard op Wall Street. De beurswaarde steeg tot ruim 2 biljoen dollar. Ook softwareconcern Microsoft (plus 1,8 procent) stond bij de winnaars na bekendmaking van cijfers.

Alphabet profiteerde flink van clouddiensten en AI-toepassingen en zag de winst stevig groeien. Het bedrijf kondigde daarnaast aan voor het eerst dividend uit te keren aan zijn aandeelhouders. Ook gaat Alphabet voor 70 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

Microsoft deed afgelopen kwartaal eveneens goede zaken met zijn clouddiensten en AI-toepassingen. Microsoft zag de kwartaalomzet stijgen tot bijna 62 miljard dollar. De winst dikte met 20 procent aan tot bijna 22 miljard dollar.

De algehele stemming op Wall Street was positief. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 38.239,66 punten en de brede S&P 500 won 1 procent tot 5099,96 punten. De technologiebeurs Nasdaq klom 2 procent tot 15.927,90 punten.

Meta Platforms ging licht omhoog. Op donderdag ging het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram nog bijna 11 procent onderuit door tegenvallende cijfers.

Snap werd bijna 28 procent meer waard. Het moederbedrijf van de populaire video- en fotoapp Snapchat boekte afgelopen kwartaal een verrassende winst en zag de omzet flink stijgen dankzij aantrekkende advertentie-inkomsten.

Intel kelderde ruim 9 procent. De chipproducent boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan verwacht. Ook de voorspellingen voor het huidige kwartaal vielen tegen.

ExxonMobil daalde 2,8 procent. Het olie- en gasconcern behaalde in het eerste kwartaal minder winst dan verwacht. Het bedrijf kampte met de fors lagere gasprijzen en lagere marges bij zijn raffinaderijen, waar benzine, diesel en kerosine wordt gemaakt uit ruwe olie. Concurrent Chevron kwam ook met cijfers en steeg licht.

Een vat Amerikaanse olie klom iets in prijs tot 83,67 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 89,33 dollar per vat. De euro was 1,0700 dollar waard, tegen 1,0688 dollar bij het slot in Europa.