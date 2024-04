WSJ: regering VS ziet voorlopig af van verbod mentholsigaretten

De Amerikaanse regering ziet voorlopig af van een plan om een verbod op te leggen op mentholsigaretten. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van bronnen. Naar verluidt wil de regering van president Joe Biden in dit verkiezingsjaar voorkomen dat met dat verbod woede wordt opgewekt bij met name zwarte kiezers. Mentholsigaretten zijn namelijk erg populair bij de zwarte bevolking in de Verenigde Staten.

Volgens de krant wil de regering meer tijd nemen om te kijken naar de voordelen voor de volksgezondheid van een dergelijk verbod en de politieke risico’s. Volgens onderzoek kiest 81 procent van de rokende zwarte volwassen in de VS voor mentholsigaretten. Tabaksproducenten zouden met mentholsigaretten gerichte reclame- en marketingcampagnes voeren in zwarte gemeenschappen, bijvoorbeeld door het sponsoren van jazzconcerten. Daar is kritiek opgekomen van actiegroepen.

Maar Biden zou dus geen risico willen nemen op woede bij zwarte kiezers nu later dit jaar presidentsverkiezingen plaatsvinden. Mentholsigaretten zijn goed voor meer dan een derde van alle sigaretten die jaarlijks in de VS worden verkocht. Overigens hebben sommige zwarte leiders zorgen geuit dat bij een verbod de illegale markt voor mentholsigaretten wordt versterkt.

In de Europese Unie is er al sinds 2020 een verbod op mentholsigaretten.