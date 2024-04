Kwart bestelauto’s mag zero-emissiezone volgend jaar niet in

Bijna een kwart van alle bestelauto’s in Nederland mag vanaf volgend jaar een groot aantal binnensteden niet meer in, omdat ze te vervuilend zijn. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van eigen onderzoek.

Op 1 januari waren bijna 228.000 bestelauto’s in Nederland geregistreerd met een emissieklasse van 4 of lager. Deze voertuigen stoten meer schadelijke stoffen uit en mogen daarom vanaf volgend jaar niet meer in zero-emissiezones komen, tenzij ze een vrijstelling of ontheffing ontvangen. Bestelauto’s met emissieklasse 5 of 6 krijgen te maken met een overgangsperiode. Vanaf 1 januari 2025 hebben meerdere gemeenten zo’n zone.

Het aandeel bestelauto’s met een lage emissieklasse neemt wel af, volgens het CBS. In 2020 had nog 39 procent van alle bestelauto’s een emissielabel van 4 of lager.

Van de bedrijven met bestelauto’s had 38 procent in 2022, het jaar waarvan het CBS over de meest recente cijfers beschikt, een bestelwagen in een van de laagste emissieklassen. Omdat een steeds kleiner deel van de bestelauto’s een lage emissieklasse heeft, is dat percentage bedrijven inmiddels iets lager, zegt het statistiekbureau.

Vooral in het openbaar bestuur, zoals gemeenten of de politie, en in de landbouw, bosbouw en visserij hadden bedrijven of overheden vaak een bestelwagen in een lagere emissieklasse. Vergeleken met bedrijven in andere sectoren hebben deze ook relatief veel bestelauto’s, aldus het CBS. Bouwbedrijven hadden het laagste aandeel bestelauto’s die door de zero-emissiezones getroffen kunnen worden.

Volgend jaar voeren zestien gemeenten een zero-emissiezone in, een tiental andere gemeenten wil dat later doen. Gemeenten nemen deze maatregel om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren en de energietransitie in het goederenvervoer te versnellen. In Deventer is het percentage bedrijven met een bestelauto in de lage emissieklassen het hoogst, in Den Haag het laagst.