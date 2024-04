Microsoft profiteert flink van clouddiensten en AI-toepassingen

Microsoft heeft het afgelopen kwartaal flink geprofiteerd van de vraag naar zijn clouddiensten. De omzet uit deze tak steeg sterker dan de algehele omzet en was goed voor het grootste deel van alle opbrengsten van het techconcern. Ook toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) leverden meer op.

De kwartaalomzet van Microsoft steeg met 17 procent op jaarbasis tot bijna 62 miljard dollar, omgerekend ruim 57 miljard euro. De winst dikte met 20 procent aan tot bijna 22 miljard dollar.

Clouddiensten waren goed voor ruim 35 miljard dollar van de omzet, een stijging van 21 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Clouddiensten waarmee zakelijke klanten hun eigen AI-applicaties op de technologie van OpenAI kunnen bouwen, stimuleerden daarnaast de vraag naar Microsofts Azure-aanbod. De opbrengsten van Azure stegen met 31 procent in het afgelopen kwartaal.

OpenAI is het bedrijf achter de populaire chatbot ChatGPT. Microsoft investeert al jaren in het AI-bedrijf, in totaal al voor zo’n 13 miljard dollar. Microsoft heeft 49 procent van de aandelen in OpenAI in handen.