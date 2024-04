Moederbedrijf Douglas debuteert op Damrak na uitstel

Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners maakt vrijdag haar langverwachte debuut op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf is eigenaar van onder meer cosmetica- en parfumerieketen Douglas, het bekende Zwitserse horlogemerk Breitling en de voormalige theedivisie van Unilever. Ook investeert de investeringsmaatschappij in Franse en Spaanse voetbalcompetities en in het beroemde rugbytoernooi Six Nations.

Het is een van de grootste beursgangen in tijden op Beursplein 5. CVC stelde plannen voor een beursgang naar verluidt meermaals uit in verband met onrust op de beurzen. In mei 2022 was dat om de oorlog in Oekraïne en in november vorig jaar door de aanval van Hamas op Israël. Nu komt het er dan toch van.

Naar verwachting gaat de beursgang CVC in totaal ongeveer 2,3 miljard euro opleveren. De bedoeling is dat de gang naar de aandelenmarkt helpt bij verdere groei van de in 1981 opgerichte beleggingsfirma. Ook moet de beursnotering zorgen voor toegang tot de kapitaalmarkten en grotere bekendheid van het bedrijf.

Hoewel de onderneming ook nieuwe aandelen gaat aanbieden, komt het merendeel van bestaande aandeelhouders. Bij de bestaande aandeelhouders die stukken verkopen, zijn geen werknemers van CVC zelf.

Onlangs bracht de investeerder Douglas nog naar de beurs in Frankfurt. CVC heeft nog steeds een meerderheidsbelang in de Duitse parfumerieketen. De investeringsfirma heeft in totaal circa 186 miljard euro aan beleggingen in beheer.

CVC telt ruim 1150 werknemers. De onderneming heeft een hoofdkantoor in Luxemburg en daarnaast kantoren in Londen, Frankfurt, Parijs, Brussel, Milaan, Hongkong, Tokio, New York en São Paulo.