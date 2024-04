Onderzoek: Huawei herpakt koppositie op Chinese smartphonemarkt

Het Chinese technologieconcern Huawei verkocht in het eerste kwartaal van dit jaar de meeste smartphones in China, meldt onderzoeksbureau Canalys. Het bedrijf, dat wordt getroffen door Amerikaanse sancties, herpakte daarmee de koppositie op de Chinese markt, nadat Huawei dertien kwartalen geleden van de troon werd gestoten.

Ook de totale Chinese smartphonemarkt toonde voor het eerst in twee jaar stabiliteit. Het aantal geleverde smartphones kwam in het eerste kwartaal uit op 67,7 miljoen, onveranderd vergeleken met een jaar terug. In de voorgaande acht kwartalen werden telkens minder smartphones geleverd.

Huawei leverde 11,7 miljoen telefoons af en heeft nu een marktaandeel van 17 procent. In het eerste kwartaal van 2023 was dat nog 10 procent. Huawei deed vooral goede zaken met de Mate 60 Pro, die vorig jaar zomer werd uitgebracht. Die smartphone maakt gebruik van technologie die de Amerikanen juist uit de handen van China proberen te houden.

Apple verkocht afgelopen kwartaal 10 miljoen iPhones in China. Het marktaandeel liep terug tot 15 procent. Een jaar eerder was Apple nog koploper met 20 procent marktaandeel. Apple kampt met tegenwind in China door felle concurrentie van onder meer Huawei. Ook heeft Apple last van een verbod voor Chinese overheidsmedewerkers om iPhones mee te brengen naar het werk.

De Chinese merken Oppo en Honor staan op de tweede plek, met marktaandelen van 16 procent. Apple staat samen met vivo op de derde plaats in China.