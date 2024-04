Moederbedrijf Douglas stijgt fors bij beursgang op Damrak

CVC Capital Partners is vrijdag hard gestegen bij de beursgang in Amsterdam. De eigenaar van cosmetica- en parfumerieketen Douglas en het bekende Zwitserse horlogemerk Breitling noteerde kort na aanvang van de handel op 17,55 euro. Dat is een kwart meer dan de introductieprijs van 14 euro per aandeel.

Het gaat om een van de grootste beursgangen in tijden op Beursplein 5. Het bedrijf en bestaande aandeelhouders haalden met de beursgang 2,3 miljard euro op. CVC heeft nu een beurswaarde van zo’n 14 miljard euro.

De onderneming, die ook investeert in de Franse en Spaanse voetbalcompetities, stelde plannen voor een beursgang in Amsterdam meermaals uit in verband met onrust op de beurzen. In mei 2022 was dat om de oorlog in Oekraïne en in november vorig jaar door de aanval van Hamas op Israël. Onlangs bracht de investeerder Douglas nog naar de beurs in Frankfurt. CVC heeft nog steeds een meerderheidsbelang in de Duitse parfumerieketen. De investeringsfirma heeft in totaal circa 186 miljard euro aan beleggingen in beheer.

De algehele stemming op de Amsterdamse beurs was eveneens positief, mede dankzij sterke resultaten van de Amerikaanse techbedrijf Microsoft en Google-moeder Alphabet. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent hoger op 878,41 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 917,36 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,6 procent.

Chipbedrijf ASMI en techinvesteerder Prosus waren de sterkste stijgers in de AEX, met winsten tot 3,9 procent. Betaalbedrijf Adyen (plus 2 procent) toonde wat herstel, na de koersval van 18 procent een dag eerder die volgde op een tegenvallend kwartaalbericht.

IMCD kelderde bijna 9 procent. De chemicaliëndistributeur kampte afgelopen kwartaal met lastige marktomstandigheden waardoor het bedrijfsresultaat lager uitviel dan een jaar geleden. Analisten van investeringsbank Jefferies spraken van een zwak kwartaal voor IMCD.

In de MidKap moest Signify (min 8 procent) het ontgelden. Het verlichtingsbedrijf had afgelopen kwartaal last van het Europese verbod op tl-buizen en vergelijkbare lampen en zag de omzet dalen. Corbion steeg 5 procent. Volgens topman Olivier Rigaud ligt het speciaalchemiebedrijf op koers om de jaarverwachtingen te halen. Ook gaat Corbion eigen aandelen inkopen en een speciaaldividend uitkeren.

Een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent in prijs tot 84,11 dollar. Brentolie werd ook 0,7 procent duurder, op 89,60 dollar per vat.