Slagerijmedewerkers gaan woensdag mogelijk staken, waarschuwt FNV

Medewerkers van slagerijen in een deel van Nederland leggen woensdag mogelijk hun werk neer, meldt FNV. De vakbond en werkgevers zijn het niet eens over onder meer een loonsverhoging voor een nieuwe cao. Als brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) dinsdag nog niet heeft gereageerd op het ultimatum van FNV, staken werknemers van slagers in Brabant, Gelderland en Noord-Holland, waarschuwt de vakbond.

Bij verschillende slagerijen in Nederland zijn werknemers bereid het werk neer te leggen, stelt FNV-bestuurder Ilja Philippen. “Zij zijn er in de afgelopen jaren alleen maar op achteruitgegaan. Dat kan zo niet langer meer.”

Ongeveer 16.000 mensen werken volgens FNV bij een slagerij. De cao geldt ook voor mensen die werken bij industriële slagers die bijvoorbeeld vlees leveren aan supermarkten.