Busbedrijven onterecht de dupe van afsluiten A7, vindt branche

Het is niet terecht dat de snelweg A7 bij Purmerend vanaf maandag tijdelijk helemaal dichtgaat voor touringcars, vindt branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Dat deel van de snelweg wordt afgesloten voor bussen en vrachtwagens, omdat de gewichtsbeperking van 25 ton vaak zou zijn overschreden. Touringcars halen dat gewicht niet, stelt KNV.

De afsluiting is volgens demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) nodig om werkzaamheden aan een brug over het Noordhollandsch Kanaal goed te kunnen uitvoeren. KNV-voorzitter Bertho Eckhardt zegt begrip te hebben voor het uitsluiten van de kans op ongelukken. “Maar de wegbeheerders schieten nu met een kanon op een mug, want onze bussen zijn niet te zwaar, zelfs niet als ze volledig bezet zijn met passagiers en bagage. Want dan nog komen de touringcars niet boven de 18 ton uit”, stelt hij.