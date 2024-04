Tesla schrapt bijna 700 banen in Nevada om tegenvallende verkopen

Tesla schrapt bijna zevenhonderd banen in zijn fabriek in de Amerikaanse stad Sparks in de staat Nevada. De autofabrikant maakte onlangs bekend dat wereldwijd meer dan 10 procent van de banen verdwijnt. Het schrappen van de arbeidsplaatsen in Sparks is onderdeel daarvan.

Het bedrijf besloot een flink deel van de banen te schrappen, omdat Tesla last heeft van tegenvallende verkopen en toegenomen concurrentie, vooral vanuit China. Mede hierdoor beleefde de automaker afgelopen drie maanden zijn slechtste kwartaal in jaren.

Eerder deze maand meldde het bedrijf meer dan 6000 banen te schrappen in Texas en Californië en vierhonderd in de buurt van Berlijn, waar Tesla’s enige fabriek in Europa staat. Wereldwijd werken zo’n 140.000 mensen bij Tesla.