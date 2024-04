Beleggers kijken uit naar kwartaalcijfers Apple en Fed-besluit

Beleggers krijgen in de nieuwe beursweek opnieuw veel bedrijfsresultaten te verwerken. Zo openen Philips, Air France-KLM, ING en Shell de boeken. In de Verenigde Staten is het de beurt aan Apple. Ook staat er een rentebesluit van de Federal Reserve op de agenda.

De drukke kwartaalcijferperiode kende tot nu toe verschillende uitschieters. Het kwartaalbericht van chipmachinemaker ASML viel bijvoorbeeld flink tegen, net als die van Netflix en het Facebook-moederbedrijf Meta Platforms. Daarentegen reageerden beleggers enthousiast op de aankondiging van Alphabet, het concern achter Google, dat het voor het eerst dividend gaat uitkeren aan zijn aandeelhouders.

Bij Philips is het de vraag of het zorgtechnologieconcern nog iets nieuws zal melden over de slaapapneu-affaire. Air France-KLM zal waarschijnlijk ingaan op het verdere herstel van de luchtvaart, ING blikt mogelijk vooruit op de aanstaande renteverlaging van de Europese Centrale Bank (ECB) en Shell maakt bekend hoe de ontwikkeling van de olie- en gasprijzen in de eerste maanden van dit jaar de resultaten heeft beïnvloed.

Beleggers zullen van Apple graag willen weten of de opbrengsten verder zijn gegroeid. Apple zag zijn verkopen in de laatste drie maanden van vorig jaar eindelijk weer licht toenemen, na vier kwartalen op rij met omzetkrimp. Daarbij is het vooral interessant hoe de cijfers eruit zien in China. Daar lijkt Apple te kampen met fikse concurrentie en een bredere terugval van de consumentenbestedingen.

De stemming op de financiële markten zal komende dagen waarschijnlijk ook voor een groot deel bepaald worden door de Fed. Onlangs gaf centralebankpresident Jerome Powell aan dat de meest recente inflatiecijfers nog onvoldoende vertrouwen boden om de Amerikaanse rente te verlagen. Beleggers verwachten nu een eerste renteverlaging in september.

Een ander dossier om in de gaten te houden, is de Amerikaanse bankensector. Vrijdag bezweek in de Verenigde Staten de kleinere Republic First Bank onder de eerder snel gestegen rente. Na tussenkomst van toezichthouder FDIC is de bank overgenomen door branchegenoot Fulton Bank. Wall Street zal nauwlettend in de gaten houden of er bij andere banken ook nog problemen aan het licht komen.

Beleggers in grondstoffenbedrijven zullen daarnaast scherp zijn op mijnbouwers Anglo American en BHP. Onlangs werd bekend dat Anglo American een overnamevoorstel van BHP heeft afgewezen. Persbureau Reuters meldde dit weekend op basis van ingewijden dat BHP een verbeterd miljardenbod overweegt.