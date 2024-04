Amerikaanse TikTokkers bezorgd over impact dreigende ban in VS

Amerikaanse TikTokkers maken zich zorgen om de dreigende ban van socialemediaplatform TikTok in de Verenigde Staten. Volgens hen gaat de Amerikaanse regering eraan voorbij dat zo’n ban hun dagelijkse broodwinning in gevaar brengt.

“Het is zo essentieel voor kleine bedrijven en makers; het is mijn fulltime baan”, zegt de 23-jarige Ayman Chaudhary uit Chicago bijvoorbeeld. Ze maakt op TikTok korte filmpjes over boeken. “Het maakt me echt ongerust dat ik in een land woon dat dit soort verboden zou doorvoeren in plaats van zich te concentreren op wat echt belangrijk is, zoals wapenbeheersing, gezondheidszorg en onderwijs.”

President Joe Biden heeft afgelopen week een wet ondertekend die leidt tot een mogelijk verbod van de populaire app in het land. In de wet staat onder meer dat ByteDance, de Chinese eigenaar van TikTok, zijn Amerikaanse onderdelen moet verkopen. Als ByteDance dit niet doet, kan TikTok verboden worden in de VS. De wet moet voorkomen dat China de socialemedia-app gebruikt voor propaganda en dat het land data van Amerikaanse gebruikers kan misbruiken.