Reuters: Elon Musk vliegt naar China om autonoom rijden

Elon Musk is gespot op een vlucht naar China. Volgens persbureau Reuters, dat zich baseert op ingewijden, probeert de Tesla-topman hoge functionarissen in het land te ontmoeten om de Chinese introductie te bespreken van Tesla’s software voor autonoom rijden.

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s kwam vier jaar geleden al met zijn autopilotsoftware FSD. Maar dit moet nog beschikbaar worden in China, ondanks dat dit tegenwoordig een van de belangrijkste markten is van het bedrijf.

Tesla kampt de laatste tijd met tegenvallende verkopen, onder meer door felle concurrentie in China. Rivaliserende Chinese autofabrikanten zoals Xpeng proberen daarbij een voordeel ten opzichte van Tesla te behalen door zelf met software voor zelfrijdende auto’s te komen.

Musk zou ook goedkeuring willen van de Chinese autoriteiten om in het Aziatische land verzamelde gegevens naar het buitenland te mogen sturen. Daarmee kan Tesla dan algoritmen trainen voor zijn technologie voor autonoom rijden.

Naar welke landen Musk op reis gaat, wordt scherp in de gaten gehouden in de financiële wereld. Onlangs stelde hij een bezoek aan India nog uit in verband met “verplichtingen” bij Tesla. Niet veel later kwam naar buiten dat Tesla de prijzen van Tesla’s in China en de VS verlaagde om de verkopen aan te jagen.

De autofabrikant maakte onlangs ook bekend wereldwijd meer dan 10 procent van de banen te schrappen.