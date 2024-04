Kenners blijven bij cijfers Philips scherp op slaapapneu-affaire

Kenners verwachten bij de kwartaalcijfers van Philips maandag geen grote nieuwe aankondigingen over de slaapapneu-affaire bij het zorgtechnologieconcern. Maar analisten zijn niet helemaal gerust. “Je weet het nooit bij Philips”, zegt Jos Versteeg van InsingerGillissen. Marc Hesselink van ING schat in dat Philips nog een miljardenschikking boven het hoofd hangt.

Het Nederlandse bedrijf kwam in 2021 in de problemen door een grote terugroepactie voor miljoenen apparaten tegen slaapapneu voor thuisgebruik. Isolerend schuim kon bij die apparaten loslaten. De kwestie heeft Philips al honderden miljoenen euro’s gekost aan herstelkosten, afschrijvingen en schikkingen. Topman Roy Jakobs waarschuwde vorig jaar dat het bedrijf mogelijk nog jaren bezig is met de afwikkeling van de affaire.

Op het eerste gezicht lijken de cijfers van Philips maandag niet heel spannend te worden. Analisten rekenen voor het eerste kwartaal in doorsnee op een omzet die min of meer in lijn is met een jaar geleden. Daarbij is de verwachting dat Philips een winst in de boeken kan zetten.

Een jaar terug was nog sprake van een flink verlies, omdat Philips toen aankondigde 575 miljoen euro apart te zetten. Dat geld was bedoeld om Amerikaanse patiënten te compenseren voor zogenoemde economische schade door problemen met de apneu-apparaten.

Zo’n soort aankondiging zou zomaar nog eens kunnen volgen. Het belangrijkste dat nog moet komen, is een schikking met patiënten met gezondheidsklachten, stelt Hesselink. Hij verwacht daar nu nog geen nieuws over. Maar als Philips in onderhandelingen tot een overeenkomst komt, zou daarmee wel eens zo’n 3 miljard gemoeid kunnen zijn, denkt Hesselink. Hij benadrukt dat dit een hele ruwe schatting is.

Door alle commotie over het schandaal is de aandelenkoers afgelopen jaren al flink gedaald. Versteeg wijst erop dat het aandeel Philips nu dus relatief “goedkoop” is. Maar beleggen in Philips is ook niet zonder risico, voegt hij daaraan toe. Als bijvoorbeeld opeens uit onderzoek naar voren komt dat vrijgekomen materiaal toch kankerverwekkend was, dan zou Philips volgens Versteeg met een groot probleem te maken kunnen krijgen.