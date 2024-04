DNB-baas Knot bepleit voorzichtigheid na rentedaling in juni

De Nederlandsche Bank-president Klaas Knot zegt dat de Europese Centrale Bank na de hoogstwaarschijnlijke rentedaling van juni voorzichtig zal zijn met een volgende rentestap. Volgens de DNB-baas is het nog te vroeg om een moment aan te wijzen voor de volgende renteverlaging, omdat daar de recentste gegevens van de loonstijgingen voor nodig zijn. “Het tempo van de loonstijgingen moet nog best wat omlaag”, zei Knot in een interview met de Japanse zakenkrant Nikkei.

Onder anderen Knots Griekse collega-beleidsbepaler Yannis Stournaras gaf al aan te rekenen op een tweede renteverlaging voor augustus. Dat lijkt de Nederlandse afgevaardigde wat te snel. “Elk kwartaal weten we weer meer over de arbeidsmarkt en dat is belangrijke informatie voor onze beleidsvergadering”, aldus Knot.

Het doel van de renteverlagingen is om de inflatie terug te krijgen naar rond de 2 procent. Volgens Knot zou hier echter pas in de loop van volgend jaar sprake van kunnen zijn. Hogere lonen zorgen ervoor dat mensen veel blijven uitgeven, met hogere prijzen tot gevolg.