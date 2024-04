G7-landen akkoord over sluiten kolencentrales voor 2036

De landen van de G7 hebben een akkoord gesloten over het sluiten van kolencentrales in “de eerste helft van het volgende decennium”. Dat bevestigde de Britse energieminister Andrew Bowie tegenover Amerikaanse media in Turijn, waar de industriële grootmachten de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Japan, Italië en Frankrijk twee dagen bijeen zijn. Bowie noemde het akkoord “historisch”.

De samenkomst van de G7 is de eerste grote politieke sessie sinds de wereld tijdens de klimaatconferentie COP28 in december beloofde om op termijn af te stappen van kolen, olie en gas. In Nederland wordt het zeer vervuilende stoken van kolen voor stroom in 2030 verboden.

De G7 gaat zich naar verwachting ook inzetten om de plasticproductie terug te dringen om de wereldwijde vervuiling aan te pakken. “De G7 erkent voor het eerst dat het niveau van de plasticvervuiling onhoudbaar is en dat de toename ervan alarmerend is”, zei het Franse ministerie van Ecologische Transitie.