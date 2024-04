Eindhovense chipfabrikant NXP optimistisch ondanks moeilijke markt

De Nederlandse chipfabrikant NXP kijkt “voorzichtig optimistisch” naar de rest van dit jaar, ondanks de moeilijkheden in de sector door de zwakke economische groei wereldwijd. Het in Eindhoven gevestigde bedrijf met een beursnotering in New York boekte de eerste maanden van dit jaar een ongeveer even hoge omzet als vorig jaar in het eerste kwartaal. “We blijven doen wat we kunnen om de winstgevendheid en inkomsten op peil te houden in deze uitdagende markt”, zegt topman Kurt Sievers.

De omzet van NXP van 3,1 miljard dollar (2,9 miljard euro), 0,2 procent meer dan een jaar geleden, is volledig in lijn met de verwachtingen van het bedrijf. “Deze resultaten en vooruitzichten dragen eraan bij dat we voorzichtig optimistisch zijn dat NXP zich succesvol door deze neergang in de sector heen slaat”, stelt de onderneming bij het bekendmaken van de nettowinst van 639 miljoen dollar. Dat is 4 procent meer dan vorig jaar.

De voormalige halfgeleiderdivisie van Philips, gevestigd in meer dan dertig landen, maakt chips voor tal van apparaten die in verbinding staan met het internet. De vraag naar sommige van die apparaten is erg gevoelig voor de stand van de economie. Door de zwakkere economie in veel landen is de vraag dus afgenomen.

NXP heeft ook een grote vestiging met ongeveer 1600 medewerkers in Nijmegen. Daar werd afgelopen maanden regelmatig gestaakt, maar inmiddels lijken de werkonderbrekingen van de baan door een akkoord met de vakbonden.