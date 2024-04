Tesla wint flink in New York na Chinese goedkeuring autosoftware

Tesla was maandag de grote uitblinker op de aandelenbeurs in New York na goed nieuws vanuit de belangrijke Chinese markt. Topman Elon Musk hoorde tijdens een verrassingsbezoek aan het land dat zijn bedrijf er goedkeuring heeft om zijn software voor zelfrijdende auto’s in te zetten. Daarop steeg de fabrikant van elektrische auto’s ruim 15 procent in beurswaarde.

Ook Apple, dat donderdag met cijfers komt, was populair bij beleggers. Zij sloegen aan op mediaberichten dat het techconcern de gesprekken met OpenAI weer hervat over het gebruik van de technologie voor kunstmatige intelligentie (AI) van dat bedrijf. OpenAI is het bedrijf achter chatbot ChatGPT. Ook heeft investeringsbank Bernstein het beleggingsadvies voor Apple verhoogd naar kopen, waarop het aandeel er 2,5 procent bij kreeg.

Tesla en Apple droegen bij aan een positieve stemming op Wall Street, na het sterke koersherstel van vorige week. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent in de plus op 38.386 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,3 tot 5116 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 0,4 procent bij tot 15.983 punten. De S&P 500-index en de Nasdaq kenden vorige week de beste beursweek sinds november vorig jaar.

Boeing won een kleine 4 procent, ondanks een nieuw incident met een vliegtuig afgelopen weekend. Een noodglijbaan viel kort na vertrek van een toestel, het volgende defect in een inmiddels lange rij bij de fabrikant. Beleggers waren echter te spreken over de belangstelling voor een financieringsplan van Boeing, dat in korte tijd voor een miljardenimpuls zorgde voor het geplaagde concern.

Alphabet verloor ruim 3 procent. Het moederbedrijf van Google werd vrijdag ruim 10 procent meer waard, dankzij sterke kwartaalresultaten. Cryptobeurs Coinbase verloor bijna 8 procent door de koersdaling van de bitcoin. Pizzaketen Domino’s verkocht meer dan verwacht en werd daarvoor beloond met een plus van ruim 5 procent.

Het aandeel van Paramount Global profiteerde met een stijging van bijna 3 procent van het aangekondigde vertrek van topman Bob Bakish. Het drietal Brian Robbins, Chris McCarthy en George Cheeks neemt gezamenlijk de leiding over bij het media- en entertainmentbedrijf.

Beleggers kijken deze week verder vooral uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat woensdag op het programma staat. Aan het einde van de week komt ook nog het belangrijke Amerikaanse banenrapport naar buiten. Daarnaast openen grote bedrijven als Amazon, McDonald’s en Coca-Cola nog de boeken.