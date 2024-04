Finnair staakt vluchten op Ests Tartu om Russische gps-inmenging

Finnair vliegt de komende maand niet op de stad Tartu in Estland, omdat Rusland storingen veroorzaakt in het gps-systeem. Dat maakt landen op de luchthaven moeilijker en soms onmogelijk, staat in een verklaring van de Finse maatschappij. Tot en met 31 mei wordt er gewerkt aan een alternatief systeem zonder gps op de luchthaven, waarna de vluchten weer moeten worden hervat.

Afgelopen week moesten al twee vliegtuigen terugkeren naar Helsinki door de Russische inmenging. Finnair meldt dat de problemen met het gps-systeem flink zijn toegenomen sinds 2022, het jaar waarin Rusland de oorlog in Oekraïne begon. Finnair is de enige vliegmaatschappij die op Tartu vliegt.

De Estse minister van Buitenlandse Zaken Margus Tsahkna heeft tegen de nationale omroep EER gezegd dat de Russen met deze “opzettelijke acties een hybride aanval” uitvoeren. “Rusland weet heel goed dat deze storing zeer gevaarlijk is voor onze luchtvaart en in strijd is met de internationale verdragen, waar Rusland zich ook bij heeft aangesloten”, zei Tsahkna.