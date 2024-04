Philips grote winnaar vlakke AEX na schikking slaapapneu-affaire

Philips eindigde een zeer goede beursdag in Amsterdam met een plus van tientallen procenten. Het zorgtechnologieconcern heeft een schikking getroffen voor 1,1 miljard dollar (zo’n 1 miljard euro) voor claims in verband met de slaapapneu-affaire bij het bedrijf. Beleggers reageerden verheugd op dat nieuws en zetten het aandeel bij het slot van de beurs ruim 29 procent hoger.

De schikking viel lager uit dan verwacht en de deal neemt voor Philips een groot deel van de onzekerheid weg rondom de al jaren voortslepende affaire. Gedurende de dag liep de koerswinst op tot bijna 47 procent, een tussentijds record voor het bedrijf. De marktwaardering van Philips is echter nog steeds miljarden euro’s lager dan voor het begin van de problemen rondom de slaapapneu-affaire.

De AEX-index verloor ondanks de flinke stijging van zwaargewicht Philips een fractie tot 882,27 punten. De Midkap, met daarin de middelgrote fondsen aan de Amsterdamse beurs, stond in het groen en kreeg er 1,3 procent bij tot 926,00 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,3 procent, Londen won 0,1 procent.

Het Italiaanse investeringsbedrijf Exor, dat een groot belang heeft in Philips, profiteerde ook van de koerswinst van het zorgtechnologiebedrijf. De investeerder won 4 procent. ASMI was verreweg de grootste daler, na de koerswinst van ruim 7 procent op vrijdag die volgde op goed ontvangen kwartaalcijfers. Het aandeel werd 4,4 procent lager gezet.

Op de beurs in Frankfurt daalde Lufthansa 0,3 procent. Het Duitse luchthavenconcern kondigde aan vluchten naar de Iraanse hoofdstad Teheran langer op te schorten, tot en met 9 mei. Aanleiding voor het uitstellen was een aanval van Iran op Israël eerder deze maand. Lufthansa zegt niet alleen op berichten van de overheid te vertrouwen, maar ook zelf de veiligheidssituatie te beoordelen om “vervolgens haar eigen beslissingen” te nemen.

In de MidKap blonk laadpalenproducent Alfen uit met een plus van bijna 15 procent. Het bedrijf en netbeheerder Liander zijn een nieuwe productiemethode overeengekomen om vocht in de transformatorstations van Pacto te voorkomen en de levering van de stations door Alfen te hervatten. Onder meer problemen met de transformatorstations zorgden ervoor dat het in Almere gevestigde bedrijf de afgelopen weken nog hard onderuitging op de beurs in Amsterdam.