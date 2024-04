FNV: winsten bedrijven groeien twee keer zo hard als lonen

De winst voor belasting van bedrijven is in 2023 met 11 procent gestegen. Daarmee groeide de winst twee keer zo hard als de personeelskosten, die met slechts 5 procent toenamen. Dat meldt vakbond FNV in het onderzoeksrapport ‘Jaarverslag van de BV Nederland 2023″ dat is gebaseerd op de jaarverslagen van 70 beursgenoteerde bedrijven.

De winstgroei van vorig komt bovenop de groei met 36 procent in de periode 2019-2022. De groei is volgens de vakbond extra opvallend omdat de omzet in 2023 gelijk bleef. “Bedrijven maken minder kosten en halen meer winst op, terwijl de boodschappen duur blijven en wij als samenleving steeds meer betalen”, zegt Petra Bolster, bestuurslid en internationaal secretaris bij de FNV.

Volgens de vakbond wordt de kloof tussen de salarissen van werknemers en de winsten van bedrijven hiermee nog groter. “Terwijl gezinnen zich dagelijks zorgen maken over hun rekeningen en bestaanszekerheid, zijn bedrijven steeds grotere winsten aan het binnenharken”, aldus Bolster.

Bedrijven claimen volgens FNV vaak dat hun verdienvermogen onder druk staat, maar hun winstcijfers laten iets anders zien. Bovendien betaalden bedrijven naar verhouding minder belasting, want de winst na belasting steeg harder dan de winst voor belasting. De uitkeringen aan aandeelhouders stabiliseerden in 2023 en bleven daarmee volgens de vakbond op een bijzonder hoog niveau.

FNV vindt dat bedrijven moeten investeren in hun werknemers, de samenleving en hun eigen toekomst en niet alleen in hun aandeelhouders. “Als bedrijven minder belasting betalen, dan is er minder geld dat gaat naar publieke voorzieningen zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Iedereen moet evenveel bijdragen aan een gezond en leefbaar Nederland”, aldus Bolster.