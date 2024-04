Private huursector gegroeid, met name dankzij nieuwe woningen

Het aantal woningen in de private huursector is in twee jaar tijd gestegen met zo’n 67.000 tot bijna 1,2 miljoen. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster op basis van cijfers over de periode 2021 tot 2023. Onder meer nieuwbouw droeg bij aan die stijging, naast transformaties van bestaande panden en het splitsen van woningen.

Het CBS constateert dat private verhuurders tussen 2021 en 2023 ongeveer 78.000 nieuwe woningen in bezit hebben gekregen. Dat aantal staat gelijk aan 40 procent van alle nieuwe aan de Nederlandse woningvoorraad toegevoegde woningen in die periode. Volgens het statistiekbureau en het Kadaster speelde de aankoop van bestaande woningen een kleinere rol in gerapporteerde periode.

De verhuurders van huurwoningen in de private sector zijn erg verschillend. Zo kan het onder meer gaan om particuliere verhuurders, maar ook om beleggers en pensioenfondsen. Volgens het CBS bestaat de groep uit zo’n 432.000 private verhuurders. Bijna negen op de tien daarvan zijn natuurlijke personen. De overige verhuurders betreffen vennootschappen en wat het CBS ‘overige niet-natuurlijke personen’ noemt. Dit zijn vaak stichtingen, zoals woningstichtingen, verenigingen en kerkelijke organisaties.

Van de groep particuliere verhuurders verhuren ongeveer 377.000 minder dan tien woningen. Van hen hebben 302.000 mensen slechts één huurwoning in bezit.