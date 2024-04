Toezichthouder VS gaat handsfree techniek Ford onderzoeken

De Amerikaanse verkeerstoezichthouder National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) gaat onderzoek doen naar de handsfree rijtechnologie BlueCruise van Ford Motor. Twee incidenten waarbij auto’s van het type Ford Mustang Mach-E botsten met stilstaande voertuigen, waren de aanleiding voor het onderzoek.

Bij BlueCruise wordt het rijden gedeeltelijk geautomatiseerd, met het idee dat de bestuurder toezicht houdt op de prestaties. Beide botsingen gebeurden tijdens “nachtelijke lichtomstandigheden” en resulteerden volgens de toezichthouder elk in ten minste één dode. Eerder onderzoek heeft vastgesteld dat BlueCruise ingeschakeld was in beide auto’s vlak voor de botsingen.

BlueCruise is alleen beschikbaar op bepaalde wegen en maakt gebruik van een cameramonitoringssysteem om de aandacht van de bestuurder in de gaten te houden.