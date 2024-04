Te weinig laadpunten stekkerauto’s in EU, zegt autobranche

De Europese Unie heeft veel meer laadpunten nodig voor elektrische auto’s om de CO2-doelen te halen, zegt de Europese autobrancheorganisatie ACEA. De verkoop van stekkerauto’s is de afgelopen jaren veel harder gegroeid dan de installatie van laadpalen. Daarom moeten er tot 2030 jaarlijks acht keer zoveel laadpunten bijkomen, volgens de brancheclub.

Vorig jaar zijn er 150.000 publieke laadpalen geïnstalleerd, waardoor het totaal op 630.000 komt. Volgens de Europese Commissie moeten er in 2030 3,5 miljoen laadpunten zijn. Om dat te bereiken, moeten er jaarlijks bijna drie keer zoveel laadpunten worden geïnstalleerd.

De ACEA zet nog een stuk hoger in. De brancheorganisatie schat dat er in 2030 8,8 miljoen laadpunten nodig zijn. Om dat doel te halen zouden er 1,2 miljoen laadpalen per jaar moeten worden geïnstalleerd, acht keer zoveel als het installatiepercentage in 2023.