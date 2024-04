Adidas profiteert van populariteit Samba en Gazelle-schoen

De populariteit van klassieke Adidas-schoenmodellen zoals Samba, Gazelle en Campus heeft ertoe geleid dat het Duitse sportartikelenmerk in de eerste drie maanden meer heeft verkocht. Het bedrijf profiteert van de hype rondom het merk en wil nu indruk gaan maken met nieuwe producten.

Adidas verkleinde de voorraad met een vijfde, tot 4,4 miljard euro. De directe verkoop aan klanten, wat meestal meer oplevert, steeg met 20 procent, zei het bedrijf. Eerder deze maand maakte het bedrijf bekend dat de verkopen in het eerste kwartaal beter waren dan verwacht. Het bedrijf denkt daarom dit jaar een operationele winst van rond de 700 miljoen euro te kunnen boeken, waar eerder nog 500 miljoen werd verwacht.

Onder andere in Europa namen de verkopen in het eerste kwartaal sterk toe. Daar werd 14 procent meer verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder.