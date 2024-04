Air France-KLM boekt grootste kwartaalverlies sinds coronacrisis

Air France-KLM heeft over het eerste kwartaal een verlies geleden van bijna een half miljard euro. Dat is het grootste kwartaalverlies sinds het eerste kwartaal van 2022, rond het einde van de coronacrisis. Het negatieve resultaat had onder andere te maken met hoge kosten voor KLM als gevolg van verstoringen in januari en februari. Ook kwam er minder omzet uit de vrachtdivisie van het concern.

Over de eerste maanden van dit jaar boekte Air France-KLM een nettoverlies van 480 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg het verlies 337 miljoen euro, in 2022 ging het om 552 miljoen euro.

De verstoringen bij KLM ontstonden door problemen met de levering van onderdelen. Samen met een tekort aan technisch personeel voor het onderhoud van vliegtuigen, resulteerde dat in minder beschikbare toestellen. Daardoor moest KLM reizigers compenseren, waardoor er incidentele kosten ontstonden van 50 miljoen euro.

Naast de compensatiekosten had het luchtvaartconcern dit kwartaal ook te maken met minder omzet uit de vrachtdivisie. Die daalde met bijna 17 procent op jaarbasis tot 562 miljoen euro. Air France-KLM merkt in de resultaten op dat de vraag naar vrachtvluchten begin dit jaar relatief hoog was, onder andere door de verstoringen in de Rode Zee. Het bedrijf wist echter onvoldoende in te spelen op die vraag. Dat had bijvoorbeeld te maken met beperkingen op Aziatische vluchten doordat het luchtruim boven Rusland vermeden wordt.

Air France-KLM wist de totale omzet wel te verhogen, met ruim 5 procent tot meer dan 6,6 miljard euro. Ook het aantal passagiers nam toe, met iets meer dan 6 procent tot bijna 21 miljoen.

Transavia droeg bij aan die prestaties. Zo boekte de dochtermaatschappij van Air France-KLM een omzet van 462 miljoen euro, een stijging van 22 procent. Ook het aantal passagiers nam toe, met bijna 9 procent, terwijl de capaciteit werd uitgebreid met ruim 11 procent. Onder de streep bleef nog wel een verlies over van 166 miljoen euro, maar dat was 6 miljoen euro minder dan over de eerste drie maanden in 2023.

Transavia kondigde eerder nog aanpassingen aan van zijn vluchtschema, mede door de uitloop van groot onderhoud. Dit betreft een onbekend aantal vluchten in de periode tot eind juni.

Air France-KLM boekte over heel 2023 nog een recordwinst van 934 miljoen euro. Het laatste kwartaal van dat jaar was wel verlieslatend, wat onder meer kwam door de oorlog in Gaza en het slechte weer rond Schiphol tijdens de wintermaanden.