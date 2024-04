Cannabisbedrijven knallen omhoog op negatief Wall Street

Aandelen van cannabisbedrijven gingen dinsdag hard omhoog op Wall Street, na berichten dat de Amerikaanse overheid cannabis als minder risicovol gaat beschouwen dan bijvoorbeeld LSD of heroïne. De drugswaakhond DEA is van plan marihuana in te schalen als een drug met een lager risico.

De aandelenkoersen van Canopy Growth en Aurora Cannabis schoten met respectievelijk ruim 80 en 44,5 procent omhoog. De beursgraadmeter MJ PurePlay 100 Index, die de cannabissector wereldwijd volgt, klom ruim 21 procent. Dat is de grootste stijging in een dag sinds augustus vorig jaar.

De euforie was op de rest van de beurs in New York ver te zoeken. De Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 1,5 procent op 37.815,92 punten. De bredere S&P 500-index daalde 1,6 procent tot 5035,69 punten en techbeurs Nasdaq verloor 2 procent op 15.657,82 punten. Daarmee eindigde april als een negatieve beursmaand voor de drie beursgraadmeters. De Dow verloor in april 4,3 procent, de S&P en Nasdaq 3 procent.

Tesla viel op met een verlies van 5,6 procent. Naar verluidt wil topman Elon Musk nog meer banen schrappen dan de eerder aangekondigde 10 procent van het wereldwijde personeelsbestand. Het aandeel van de elektrische autofabrikant won een dag eerder nog ruim 15 procent. Die koerssprong volgde op het nieuws dat Tesla goedkeuring kreeg om zijn software voor zelfrijdende auto’s in China te gebruiken.

NXP Semiconductors ging 3,7 procent omhoog op Wall Street. De in Eindhoven gevestigde chipproducent boekte afgelopen kwartaal meer winst dan beleggers en analisten hadden verwacht.

Eli Lilly werd 6 procent meer waard. Het farmaceutische concern boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Het bedrijf verhoogde ook zijn verwachtingen voor het hele jaar dankzij sterke verkopen van zijn diabetesmedicijn Mounjaro en het onlangs gelanceerde afslankmiddel Zepbound.

Coca-Cola moest de openingswinst inleveren en sloot 0,4 procent lager. De frisdrankfabrikant behaalde afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Mede dankzij prijsverhogingen werd het concern ook positiever over de omzetgroei dit jaar.

Ook McDonald’s (min 0,1 procent) verloor na de bekendmaking van cijfers. De resultaten van de hamburgerketen werden afgelopen kwartaal gedrukt door de pro-Palestijnse boycots tegen het bedrijf, die volgden op berichten dat de Israëlische tak van McDonald’s gratis maaltijden zou hebben uitgedeeld aan Israëlische militairen.