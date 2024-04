Winst Amazon verdrievoudigd

Webwinkel- en technologieconcern Amazon heeft de winst in het eerste kwartaal van dit jaar zien verdrievoudigen tot 10,4 miljard dollar, omgerekend 9,8 miljard euro. De resultaten werden gestuwd door hogere onlineverkopen, clouddiensten en advertentie-inkomsten, werd dinsdag bekend.

De omzet bedroeg 143,3 miljard dollar vergeleken met 127,4 miljard dollar in het eerste kwartaal van vorig jaar. Daarbij nam de omzet uit advertenties met bijna een kwart (24 procent) toe. De cloudtak groeide met 17 procent, de grootste toename in een jaar. De resultaten waren boven de verwachtingen van marktkenners.

Amazon deed de laatste jaren grote investeringen in AI-toepassingen. Het concern verwacht dat ze tientallen miljarden aan inkomsten zullen genereren in de komende jaren. Het bedrijf verwacht echter wel dat de omzet in het huidige tweede kwartaal minder hard groeit. Bedrijven die in de kosten snijden, zullen naar verwachting weinig uitgeven aan de clouddiensten van de onderneming.