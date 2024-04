Een beter milieu en besparing belangrijk bij verduurzaming huis

Een beter milieu (36%) en het verlagen van de energierekening (35%) zijn de belangrijkste motivaties om een woning te verduurzamen. Dat blijkt uit Duurzaam Wonen, een onderzoek van het marktonderzoeksbureau Multiscope onder bijna 6.000 Nederlanders.

Het belang van het milieu bij de keuze om te verduurzamen daalde volgens Multiscope het afgelopen jaar van 43% naar 36%. Comfortabeler wonen is voor 30% een reden om de woning te verduurzamen.

Het marktonderzoekbureau constateert dat huishoudens geen langetermijnfocus hebben bij de verduurzaming van hun woningen. Dit blijkt uit het feit dat slechts 20% het ziet als een goede investering naar de toekomst en 12% het doet om de woning in waarde te laten stijgen. De meest genoemde motivaties zijn veel meer op de korte termijn gericht.

Een andere conclusie is dat 18- tot en met 34-jarigen aanzienlijk minder verduurzamen voor het milieu (27%) dan de andere leeftijdscategorie├źn. Deze leeftijdsgroep noemt wel relatief vaak dat het een investering is die zij willen terugverdienen wanneer de woning in waarde stijgt.