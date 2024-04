RAI Amsterdam laat slechte coronajaren verder achter zich

Evenementencentrum RAI Amsterdam zag de bezoekersaantallen vorig jaar met zo’n 20 procent stijgen tot bijna 1,5 miljoen. De omzet groeide met ruim een kwart tot 151,4 miljoen euro, maakte de organisatie bekend.

De nettowinst kwam uit op 7,6 miljoen. “Het was voor ons in alle opzichten een prima jaar. De internationale evenementen zijn terug in Amsterdam en we zijn met onze eigen evenementen het afgelopen jaar enorm actief geweest in het buitenland”, stelt Paul Riemens, topman van RAI Amsterdam.

Het evenementencentrum leed tijdens de coronajaren 2020 en 2021 nog miljoenenverliezen. De overheidsmaatregelen zorgden voor veel annuleringen van grote evenementen en internationale bezoekers konden moeilijker naar Amsterdam komen. Riemens gaf eerder al aan dat het aantal exposanten en bezoekers aan het einde van 2022 weer op het niveau van voor corona lag.

De vakbeurs International Broadcasting Convention, beter bekend als het IBC, was vorig jaar het best bezochte evenement. De jaarlijkse conferentie voor media- en entertainmentbedrijven trok ruim 43.000 bezoekers uit meer dan 170 landen. Verder vond voor de eerste keer de techbeurs Cisco Live plaats in de RAI en bracht de European Society of Cardiology 24.000 artsen in Amsterdam bijeen.

De Jaarbeurs in Utrecht maakte eerder deze maand bekend dat er in het afgelopen jaar voor het eerst sinds corona weer winst is gemaakt. Het evenementenbedrijf organiseerde vooral meer beurzen in het buitenland, onder meer in Thailand, Vietnam en de Verenigde Arabische Emiraten. In de Jaarbeurs zelf waren vorig jaar minder grote evenementen.

De Utrechtse Jaarbeurs maakte vorig jaar net geen 10 miljoen euro winst, na meerdere verliesgevende jaren door de coronabeperkingen.